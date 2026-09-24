السعودية تضخ النفط عبر خط "شرق-غرب" وتؤجل شحن الناقلات

ويأتي ذلك عقب التوقف الذي شهدته المنشأة مطلع الشهر الجاري، ورغم استئناف ضخ الخام عبر الخط، لا تزال عمليات التحميل الفعلي للناقلات متوقفة مؤقتاً، في انتظار استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية اللازمة لبدء عمليات الشحن.

وأشارت مصادر مطلعة في قطاع الشحن إلى أن التدفق النفطي وصل حاليا إلى الواقعة على الساحل الأحمر، لكن لم يبدأ التحميل على السفن بعد، وأوضحت المصادر أن شركة "أرامكو" أبلغت مصافي التكرير الأوروبية بأنها في مرحلة تجميع كتلة حرجة من المخزون في ينبع قبل استئناف عمليات التسليم بشكل منتظم.



من جانبه، أكد مصدر أمني أن هذا التأخير يعود للحاجة إلى إجراء اختبارات ضغط دقيقة داخل خطوط الأنابيب لضمان سلامة التدفق وتراكم الخام، وهي إجراءات وقائية قد تمتد لعدة أيام، ولم يصدر أي تعليق رسمي من "أرامكو" بشأن هذه التطورات حتى الآن.



وتعكس بيانات تتبع الشحنات هذا التباطؤ في وتيرة التعافي، فبينما كان من المقرر بدء عمليات التحميل يوم الثلاثاء، أظهرت بيانات شركة "كبلر" المتخصصة تأجيل شحن سفينتين كانتا مجدولتين ليوم 23 سبتمبر.



في المقابل، رصدت صور الأقمار الصناعية "نظام كوبرنيكوس" بعد ظهر الثلاثاء، رسو ناقلة نفط عملاقة عند المحطة الشمالية، وناقلة من طراز "سويس " عند المحطة الجنوبية "المعجز"، وتتوقع "كبلر" تحميل نحو 6 ناقلات بينها 4 من طراز أفراماكس، وواحدة سويس ماكس، وأخرى عملاقة في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري.



يشار إلى أن خط "شرق-غرب" الحيوي تعرض للإغلاق في الماضي إثر هجمات بطائرات مسيرة، حملت فيها مجموعات مسلحة عراقية المسؤولية، ورغم استئناف الضخ هذا الأسبوع، تشير التوقعات إلى أن عودة الخط إلى طاقته التشغيلية القصوى قد تستغرق ستة أسابيع أو أكثر.