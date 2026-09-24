الجيش الإسرائيلي يقتل رئيس المالية في "حماس"

ووفقا للبيان المشترك فقد "بدأ أبو نشاطه قبل عقد من الزمن، وكان مسؤولا عن إعداد ميزانية جميع فروع حماس، وخلال الحرب وجه تحويل أكثر من مليار شيكل لتمويل الأنشطة الإرهابية، مما جعله شخصية محورية في الحفاظ على حكم التنظيم وبقائه، ومؤخرا عمل على استعادة قدرات التنظيم في خرق منهجي لوقف إطلاق النار، مما دفع إلى استهدافه من الجو لإزالة التهديد الذي كان يشكله".وأكد البيان أن الجيش والشاباك يواصلان تركيز جهودهما على "تقويض القدرات المالية لـ"حماس" ومنع استعادة بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية، بما في ذلك القضاء على الإرهابيين واستهداف شبكات الصرافين والوسطاء المتورطين في تحويل مئات الملايين من الدولارات".وادعى البيان أنه "قبل الضربة اتُخذت خطوات للحد من الإضرار بالمدنيين بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية، فيما تظل قوات الأمن تحت قيادة منتشرة في المنطقة وفقاً للاتفاق وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".