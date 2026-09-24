الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى كولومبيا

وذكر بيان الخارجية الأمريكية، أن السلطات الكولومبية أفادت بأن جماعة مسلحة غير قانونية أعلنت إغلاقا مسلحا لوسائل النقل لمدة 72 ساعة، وتعليق الأنشطة المدنية، وفرض حظر تجول شامل يمتد حتى ظهر الجمعة، عقب عملية أمنية نفذتها الحكومة الكولومبية.وأوضحت الخارجية الأمريكية أن السلطات الكولومبية عززت انتشار القوات العسكرية والشرطة في المدينة وعلى الطرق الرئيسية، محذرة مواطنيها من أن حركة التنقل على بعض الطرق داخل مارتا وحولها قد تتعرض للتأخير أو التقييد، وأن بعض الطرق قد تكون غير آمنة.وأشار البيان إلى أن حركة مطار سيمون بوليفار الدولي تسير بشكل طبيعي، وأن الطريق المؤدي إلى المطار من سانتا مارتا والطريق باتجاه بارانكيا سالكان حاليا بأمان، إلا أن الأوضاع قد تتغير بسرعة.ونصحت الخارجية الأمريكية مواطنيها بمتابعة المصادر الرسمية للحصول على تحديثات أمنية ومعلومات مستجدة بشأن إغلاق الطرق.وجاء الإعلان الأمريكي في أعقاب أزمة أمنية حادة شهدتها مدينة سانتا مارتا الكولومبية، الواقعة على الساحل ، بعد أن قامت جماعة "القوات الذاتية الفاتحة لسييرا نيفادا" (ACSN) — وهي جماعة ذات جذور شبه عسكرية يتم تمويلها من الاتجار بالمخدرات وفرض الإتاوات، بفرض "إغلاق مسلح" للطرق في أعقاب مقتل أحد قادتها البارزين في عملية عسكرية.وكانت القوات الكولومبية قد أعلنت، مطلع الأسبوع، مقتل فيانوفا، الملقب بـ"تشولو"، الذي يُوصف بأنه الرجل الثاني في الجماعة والمسؤول عن تنسيق مسارات تهريب نحو ، إلى جانب 12 من معاونيه، في عملية عسكرية محكمة في منطقة سييرا نيفادا.وردا على ذلك، أعلنت الجماعة المسلحة ما وصفته بـ"إضراب مسلح" وفرض حظر تجول في سانتا مارتا وبلديات مجاورة، مع إجبار المحال التجارية على الإغلاق وتهديد المارة وسائقي المركبات.