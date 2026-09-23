انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام دولية، فجر الخميس، بوقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية .

وقالت تلك الوسائل، "سلسلة انفجارات في العاصمة الأوكرانية وسط تحذير من هجوم صاروخي روسي". ولم يتم الكشف المزيد من التفاصيل.