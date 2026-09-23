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انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
دوليات
2026-09-23 | 18:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
302 شوهد
أفادت وسائل إعلام دولية، فجر الخميس، بوقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية
كييف
.
وقالت تلك الوسائل، "سلسلة انفجارات في العاصمة الأوكرانية
كييف
وسط تحذير من هجوم صاروخي روسي".
ولم يتم الكشف المزيد من التفاصيل.
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