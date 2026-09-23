روسيا تعلن قصف مركزين لوجستيين أوكرانيين

وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للضربات، أُصيب مركزان لوجستيان في مدينة أوديسا ومستوطنة إيليتشيفكا، يقومان بتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الواردة إلى أوكرانيا من ".

وأعلنت الوزارة أيضا أن القوات الروسية أصابت في مدينة مركز معالجة البيانات وهو "أحد المنشآت الرئيسية لتبادل حركة الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".



وتابع البيان "خلال النهار، شنت القوات المسلحة الروسية ضربات بطائرات مسيرة على "مراكز معالجة البيانات (مراكز البيانات)، وكذلك المحطات اللوجستية والمخازن المستخدمة لأغراض تأمين نشاط القوات المسلحة الأوكرانية".