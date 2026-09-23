‏الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ "عمليات دقيقة" في سوريا

وجاء في البيان: "العثور على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية وتدميرها في منطقة التأمين الدفاعية في ".وأضاف: "بعد ثلاثة أشهر من النشاط، استكملت قوات فريق القتال التابع للواء 228، بقيادة الفرقة 210، مهمتها في منطقة التأمين الدفاعية الأمامية في سوريا، بهدف إزالة التهديدات عن ".وتابع: "خلال الأشهر الأخيرة، نفذت القوات عمليات دقيقة، واستجوبت عشرات المشتبه بهم، واعتقلت عدة عناصر، ودمرت بنى تحتية وعثرت على وسائل قتالية عديدة، من بينها: قذائف RPG، وقذائف هاون وبنادق من نوع "كلاشنيكوف"".وأشار البيان إلى أنه "في هذه الأيام، استكملت قوات فريق القتال 228 فترة الاحتياط الخامسة لها، وستحل محلها قوات اللواء 2".