موسكو تعلن استعدادها للمفاوضات مع كييف حول "التسوية"

وقال في جلسة : " كما أكد الرئيس (فلاديمير) ذلك مرارا، مستعدة للمفاوضات لتحقيق هذا السلام المستدام والعادل بالتحديد.. غير أننا، بعد أن تعلمنا من التجربة المرة، لن نوقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات بأي صيغة كانت".وبحسب كلامه، إن أوروبا تريد بالتحديد "فترة التقاط الأنفاس" للهدف المتكرر ذاته- "الحصول على مهلة لتعزيز الترسانات العسكرية المنهكة لنظام ".وكان لافروف قد عقد في وقت سابق من يوم الأربعاء لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي استمر حوالي ساعة، حيث أشار خلاله إلى "التنسيق الوثيق بين كييف ورعاتها الأوروبيين".