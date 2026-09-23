الحرس الثوري يعلن مقتل أحد قادته باشتباكات جنوب شرقي إيران

وأفادت وكالة "إرنا" بأنه بناءً على بلاغ ورد من المواطنين وبعد رصد استخباراتي دقيق، تم تحديد هوية خلية إرهابية كانت تعتزم تنفيذ عمليات اغتيال في سراوان، حيث تمت مباغتتها واستهدافها.وبحسب المصدر نفسه، "أسفرت العملية عن مقتل 5 من الإرهابيين العملاء، وإلقاء القبض على عدد آخر، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر في مخبأ هذه الخلية".وأضاف أن "الخلية كانت تعتزم تنفيذ أعمال تخريبية في سيستان وبلوشستان، وذلك تماشيا مع مخططات وإسرائيل، وللتغطية على إخفاقاتهما من خلال إثارة القلاقل وحالة من انعدام الأمن في المحافظة".