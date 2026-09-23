الرئيس الإيراني: مرشدنا الأعلى اغتيل دون إطار قانوني ونحن ندافع عن أنفسنا

وقال بزشكيان في كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الرئيس الأمريكي وصفنا بالإرهابيين لكننا وقعنا ضحية الإرهاب".وأضاف، "مرشدنا الأعلى اغتيل دون إطار قانوني ونحن ندافع عن أنفسنا وعن شعبنا الذي فرضت عليه الحرب".وأشار إلى أن " وإسرائيل هاجمت وهما مجهزتان بأحدث التقنيات ومنظومات الأسلحة لكن شعبنا صمد"، مؤكدا: "لا نسعى لتحقيق أمننا على حساب أمن الآخرين".وأضاف، أن "الطاقة النووية جزء من تقدمنا وهي لأغراض سلمية ولا نقبل بأن تبقى حكرا على دول قليلة".