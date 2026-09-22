سوريا.. سقوط 5 قتلى باشتباكات في ريف حلب

وذكرت قناة "الإخبارية السورية": "سقوط 5 قتلى باشتباكات بين عائلتين نتيجة خلاف على قطعة أرض في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي".وأضافت القناة: تدخلت "قوى الأمن الداخلي لفض الاشتباكات والوقوف على تفاصيل الحادث".وشهدت العديد من المناطق السورية خلال الأيام القليلة الماضية توترات أخذت طابعا عشائريا وتطورت إلى استعمال السلاح، وفق وسائل إعلام.