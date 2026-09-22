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سوريا.. سقوط 5 قتلى باشتباكات في ريف حلب
دوليات
2026-09-22 | 18:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
147 شوهد
سقط خمسة قتلى باشتباكات بين عائلتين في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي
سوريا
.
وذكرت قناة "الإخبارية السورية": "سقوط 5 قتلى باشتباكات بين عائلتين نتيجة خلاف على قطعة أرض في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي".
وأضافت القناة: تدخلت "قوى الأمن الداخلي لفض الاشتباكات والوقوف على تفاصيل الحادث".
وشهدت العديد من المناطق السورية خلال الأيام القليلة الماضية توترات أخذت طابعا عشائريا وتطورت إلى استعمال السلاح، وفق وسائل إعلام.
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