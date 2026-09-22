سماع دوي انفجار في جزيرة قشم جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجار في جنوبي .

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وقالت الإيرانية، "سماع دوي انفجار من جهة البحر في بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد".

وكان الرئيس الأمريكي كشف، الثلاثاء، عن اجتماع بين مسؤول أمريكي والوفد الإيراني المشارك في اجتماعات .