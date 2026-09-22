في نيويورك.. ترامب وزيلينسكي يبحثان إنهاء حرب أوكرانيا

وأوضح ، في تصريحات للصحفيين، أن الجانبين يعملان على إيجاد طريق لإنهاء الحرب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان الرئيس الأميركي قد تعهد، في خطابه أمام الجمعية العامة، بالعمل على تسوية النزاع الروسي الأوكراني "بأسرع صورة ممكنة".من جانبه، كان قد أعرب، قبيل اللقاء، عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم، قائلا إن الاجتماع في "يمكن أن يحقق الكثير"، وإن "الزخم الدبلوماسي موجود".وذكر الرئيس الأوكراني، في منشور على منصة تليغرام الأحد، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب ناقشا خلاله مجموعة من القضايا، مشيرا إلى احتمال استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب.