هيئة الطيران الإيرانية تعلن إلغاء الرحلات إلى بغداد اعتباراً من الليلة

أعلنت الإيرانية، الثلاثاء، عن إلغاء الرحلات من إلى اعتباراً من الليلة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، "اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطارا ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية".

وأضاف "نجري حاليا مشاورات لتحويل الرحلات التي وجهتها بغداد إلى "، مردفا "رحلاتنا الجوية الخارجية بما في ذلك إلى تسير وفق الجدول المقرر".

وكان الأميركي سكوت بيسنت قال، مؤخرا، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل حول العالم اعتباراً من 23 أيلول الجاري، على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأميركية على .