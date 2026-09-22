سوريا تعلن إحباط تهريب بحري من سواحل اللاذقية

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في ، في بيان، أن زوارق التدخل السريع تمكنت من ملاحقة وإيقاف زورق كان يقل أشخاصاً يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة قبالة سواحل مدينة .وكشفت التحقيقات الأولية أن الزورق كان يقل على متنه 21 شخصاً، بالإضافة إلى سائق الزورق، وميكانيكي، و3 أشخاص متهمين بتهريب البشر.وأوضح البيان أنه تم توقيف جميع الموجودين على متن الزورق البالغ عددهم 26 شخصاً، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحقهم، في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود البحرية ومكافحة شبكات التهريب.