8 دول عربية وإسلامية تدعو إسرائيل للالتزام بخطة غزة ووقف الانتهاكات

وأكد وزراء خارجية وقطر والإمارات والأردن ومصر وإندونيسيا وباكستان وتركيا، خلال اجتماع في ، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات، مشددين على أهمية تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الثانية، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونشر قوة الاستقرار الدولية وبدء إعادة إعمار القطاع.وجدد الوزراء، رفضهم أي تهجير قسري للفلسطينيين أو تغيير في الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، مطالبين بوقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعنف المستوطنين.كما أكدوا أن جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ودعمهم مساراً نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها الشرقية، مشيدين بالدور الأميركي في تنفيذ الخطة وداعين إلى استمرار انخراط لضمان التزام جميع الأطراف بها.