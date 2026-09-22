اسبانيا: النظام الدولي يتصدع.. والحروب لا تُحل إلا بالحوار

وذكر ألباريس، في مقابلة مع الجزيرة من ، تابعتها ، أن الحرب لا يمكن أن تكون وسيلة مقبولة لحل النزاعات، داعياً إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية والتعددية في مواجهة الأزمات.وفي ما يتعلق بالملاحة، شدد الوزير الإسباني، على "أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، داعياً إلى خفض التصعيد والعودة إلى التفاوض".وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أكد ألباريس استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن أي تسوية مستقبلية ضمانات أمنية لأوروبا. كما دعا إلى تعزيز قدرة أوروبا على التحرك بصورة مستقلة والدفاع عن التعددية والقانون الدولي.