غوتيريش: العالم يواجه حروباً مدمرة ويحتاج إلى أمم متحدة أكثر قوة

وقال غوتيريش إن القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تضمن الأمن، كما أن القوة الاقتصادية وحدها لا تضمن الاستقرار، داعياً إلى إدارة القوة بحكمة.وفي الشأن الفلسطيني، حذر غوتيريش من تلاشي حل الدولتين، معتبراً أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في المحتلة يقوض مسار السلام ويثير مخاوف من التطهير العرقي. كما وصف ما أعقب 7 تشرين الأول بالنسبة للفلسطينيين في بأنه قتل ودمار واسع النطاق.وبشأن ، قال إن الحرب على السلطة، التي تغذيها أطراف خارجية، تحولت إلى حرب على المدنيين، لافتاً إلى نزوح الملايين وانتشار الجوع واستهداف المستشفيات والمنازل بالطائرات المسيرة.ودعا غوتيريش إلى إصلاح بما يجعله أكثر انعكاساً لعالم اليوم وأكثر شرعية وفاعلية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن العالم يحتاج إلى أمم متحدة قوية بما يكفي لمواجهة الواقع كما هو.