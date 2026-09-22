ترامب يبدي استعداده للقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك

وبحسب المصدر، يجري بحث إمكانية عقد اجتماع مماثل بين كبار مستشاري ومسؤولين إيرانيين موجودين في ، فيما لم يُحدد حتى الآن موعد لأي لقاء، كما لم يتضح موقف الجانب الإيراني من هذه الاجتماعات.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وجود الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في نيويورك، وسط مؤشرات على تحركات دبلوماسية لإحياء المفاوضات بين وطهران.