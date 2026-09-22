البرلمان يبحث غدا إجازة الموظف.. ما هو قانون الاجازة الطويلة؟

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، ان "جدول اعمال جلسة المقرر عقدها غدا الأربعاء، سيتضمن القراءة الثانية لمقترح قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة المقدم من اللجنتين المالية والقانونية".ما هو هذا القانون؟القانون سبق ان تم نشره في وسائل الاعلام وتمت القراءة الأولى له في مجلس النواب بوقت سابق.وادناه نص القانون: