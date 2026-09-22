البيت الأبيض يطلق "تلفزيون ترامب" ردا على مقاطعة وسائل الإعلام الأمريكية للرئيس

وقد ظهر إعلان عن بث مرتقب بعنوان ""TRUMP TV على القناة الرسمية للبيت الأبيض على موقع " "، مع تحديد موعد بدء البث المباشر في الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين.وجاء في وصف البث: "شاهدوا أبرز أحداث من مصدر واحد".وأضاف: "تتوفر أفضل مقاطع الفيديو وأهم الخطابات واللحظات المحورية عبر بث مستمر على مدار الساعة (24/7) يتم تحديثه لحظة بلحظة. ابقوا على اطلاع وتواصل دائم".وقبيل إطلاق البث، نُشر مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس" يُظهر شاحنة بث تلفزيوني بيضاء تحمل شعار طبق قمر صناعي وهي تدخل إلى ساحة .وكان قد أعلن سابقاً عن حظر دخول مراسلي شبكات: CNN" و"MS NOW" إلى مقر الإقامة الرئاسي، (البيت الأبيض)* متهما إياهم بنشر "أخبار كاذبة".