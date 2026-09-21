مجلس التعاون الخليجي يطالب بتشديد الرقابة على نقل الصواريخ والمسيرات

وتناول المجلس "تحدي الجماعات المسلحة لتهديدها استقلال القرار وإنفاذ القانون"، مؤكدا أنه لا استقلال للدولة مع ازدواجية السلاح ولا استقرار بقرار عسكري خارج مؤسساتها.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون ، أن تنظيم لندوة "التحديات المتعلقة بالجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة" على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ، يجسد اهتمام دول المجلس بمعالجة هذا التحدي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وشدد البديوي على أن وجود الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة يمثل تحديا يمس استقلال القرار الوطني، وقدرة الدول على إنفاذ القانون وحماية حدودها ومواطنيها، مبيّنا أن "موقف دول المجلس ثابت وواضح: لا هيبة للدولة مع ازدواجية السلاح، ولا استقرار مع قرار عسكري خارج مؤسساتها".