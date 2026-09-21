ترامب يكشف عن "اجتماعات" بشأن إيران

كشف الرئيس الأمريكي ، الاثنين، عن "اجتماعات" تعقد اليوم بشأن .

وقال في كلمة له، "لدي اجتماعات اليوم بشأن وهم يمرون بظروف سيئة للغاية".

وأضاف "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ووضعها ليس جيدا على الإطلاق".

ويأتي حديث ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيستأنف عملا عسكريا واسع النطاق يمحو إيران أو يسلك مسارا آخر لإنهاء النزاع.



كما تأتي في ظل استمرار الحملة الاقتصادية الأمريكية على عبر "عملية الإقصاء الاقتصادي"، والهجمات المتبادلة في .