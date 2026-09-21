مقتل طيارين اثنين بتحطم مروحية إطفاء في الولايات المتحدة

أفاد مسؤولون بأن طيارين اثنين قتلا عندما تحطمت مروحيتهما، أثناء تنفيذ عمليات إسقاط مياه لمكافحة حريق غابات في متنزه يوسمايت الوطني.

وأوضح كوسيل، المتحدث باسم فريق الفيدرالي المشرف على الاستجابة لعمليات مكافحة الحرائق، أن الطيارين هما الشخصان الوحيدان اللذان كانا على متن الطائرة، وكانا يعملان لصالح شركة الطائرات المتعاقدة "بريسيج"، ضمن طاقم متخصص في مكافحة الحرائق باستخدام الحبال للنزول من المروحيات للوصول إلى التضاريس التي يصعب الوصول إليها بطرق أخرى.

وأضاف كوسيل أن مروحية "سوبر " كانت تستخدم حاوية مياه معلقة للمساعدة في إخماد الحريق عندما سقطت جنوب أوستراندر.

ولم يتم الإعلان على الفور عن تفاصيل ملابسات الحادث، ومن المقرر أن تتولى ومجلس سلامة النقل الوطني التحقيق فيه.