نائب ترامب يقر: الصراع في أوكرانيا صعب الحل

وقال في تصريحات للصحفيين: "هذه المشكلة أثبتت بالفعل صعوبة حلها".وأضاف فانس: "أنا أفضل العمل مع الرئيس الأمريكي الذي يسعى بجدية لحلها".كما ذكر فانس خلال حديثه أنه يتوقع إحراز تقدم بشأن ملف أوكرانيا عقب اللقاء المرتقب بين وزيلينسكي في .وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق، أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي ترامب خلال مكالمة هاتفية على عقد لقاء في نيويورك.