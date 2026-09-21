منح صدقة عند باب المسجد وسرق دراجة قريبة منه

وتم تسجيل الفيديو بعد ثوان قليلة سرقته دراجة نارية كانت مركونة بالقرب من المكان.وأمام هذه المفارقة المبكية المضحكة احتار المتابعون في إطلاق صفة نهائية على سلوك هذا الشاب الذي تداولته قيم الخير والشر فمرت عليه نسائم البر وهجير الحرام في نفس اللحظة وإن اتفق الجميع على حرمة السرقة.فالبعض وصفه بـ "روبن هود" نسبة إلى الفارس النبيل الذي كان يسرق من الأغنياء لكي يعطي الفقراء وهو وصف قد يجانب الحقيقة كثيرا لأن أصحاب الدراجات النارية غالبا ما يكونون في عداد الفقراء الذين يلهثون لتأمين لهم ولعيالهم.وآخرون أشاروا إلى أن التصدق بالمال الحرام لا يغني عن صاحبه شيئا حيث قال عن التصديق بمال حرام:" إن الله طيب ولا يقبل ألا طيبا" إنما هو شخص زين له سوء عمله.أما الثابت الوحيد الذي يكمن في القرارة السحيقة لنفس هذا الشاب فيقول بأنه توسل بهذه الصدقة إلى الله لكي لا يفضحه أثناء سرقته الدراجة وفقا للقاعدة التي تقول بأنه "حتى اللص يذكر اسم الله وهو يضع المفتاح في باب البيت الذي يهم بسرقته".