بغداد تتجه لتعليق عمل شركات طيران إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية

ونقلت الوكالة، عن مصادر عراقية أن ستعلق عمل شركات الطيران الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأميركية، فيما أفادت تقارير عراقية بأن القرار سيشمل الرحلات في المطارات العراقية.وبحسب التقارير، سيبقى التنقل بين وإيران متاحاً عبر المنافذ البرية، في وقت لم تتضح فيه بعد جميع تفاصيل القرار أو أسماء شركات الطيران التي ستشملها الإجراءات.وتأتي الخطوة وسط تحذيرات أميركية من فرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم خدمات للشركات الإيرانية المدرجة على قوائم العقوبات.