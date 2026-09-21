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المركزية الأمريكية: غيرنا مسار 110 سفن تجارية
دوليات
2026-09-21 | 11:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
18 شوهد
اعلنت
القيادة المركزية الأمريكية
، اليوم الاثنين، عن تغيير مسار 110 سفن تجارية حتى اليوم.
وقالت القيادة في بيان مقتضب انها "غيرت مسار 110 سفن تجارية حتى اليوم الاثنين ٢١ ايلول الجاري".
وأضافت ان "ذلك جاء لضمان الامتثال للحصار على
إيران
".
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