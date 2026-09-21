بالصورة.. انتقادات لمأدبة سيدة أمريكا الأولى

ونشرت ميلانيا عبر منصة "إكس" مقطعًا مصورًا يوثق التحضيرات للمأدبة، وكتبت أن "كل التفاصيل تم الاهتمام بها"، واصفة المناسبة بأنها تجربة صُممت بعناية لضيوفها.وأثارت هذه المنشورات ردود فعل من مستخدمين انتقدوا عرض تفاصيل المأدبة الفاخرة، في وقت يقولون فيه إن بعض الأمريكيين يواجهون صعوبات مرتبطة بتكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار الغذاء والوقود والسكن.ووصف بعض المعلقين ميلانيا بأنها "منفصلة عن الواقع"، فيما تساءل آخرون عن ملاءمة نشر هذه المشاهد في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها أسر أمريكية، بينما انتقد آخرون ما اعتبروه تفاوتًا بين مظاهر الرفاهية في والظروف المعيشية لشرائح من المجتمع.وتأتي المأدبة ضمن برنامج زيارة المرتقبة إلى بين 23 و25 سبتمبر، التي تتضمن لقاءات مع ومأدبة عشاء رسمية، وسط توقعات بمناقشة ملفات التجارة والذكاء الاصطناعي والأمن القومي.ومن بين المدعوين المرتقبين إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا والأعمال، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، وفق تقارير إعلامية.وفي المقابل، يقدّم البيت الأبيض هذه المناسبات باعتبارها جزءًا من برنامج الزيارة الرسمية واستضافة كبار الشخصيات، فيما سبق أن نظمت الإدارة الحالية مآدب رسمية وفعاليات مماثلة في البيت الأبيض.