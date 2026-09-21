ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين

ونقلت أكسيوس عن المسؤولين قولهم ان " درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن".وأضافوا ان " أعد خيارات لشن غارات في لكن قرر التريث بشأنها".