اجتماع يجمع ترامب وقادة دول المنطقة بينها العراق في نيويورك

وقال في كلمة له خلال الاجتماع، "هناك زخم كبير لعقد صفقة مع "، مردفا "الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة للغاية".

وأضاف "لقد قمنا بعزل إيران اقتصاديا بشكل كامل"، مشيرا الى أن على قادة إيران "انتهاز الفرصة السانحة قبل فوات الأوان".

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات، في بمدينة .