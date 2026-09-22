الجيش الأمريكي يعلن إعادة تجهيز منظومة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط

وقالت ، "قواتنا تعيد تجهيز منظومة فالانكس للدفاع الجوي في الشرق الأوسط"، مضيفة "منظومة فالانكس المتنقلة قادرة على التصدي للتهديدات الجوية وتدميرها".

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيستأنف عملا عسكريا واسع النطاق يمحو أو يسلك مسارا آخر لإنهاء النزاع، في ظل استمرار الحملة الاقتصادية الأمريكية على عبر "عملية الإقصاء الاقتصادي" والهجمات المتبادلة في .