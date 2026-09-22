ترامب يكشف عن عرض اقتصادي قدمه لإيران وقوبل بالرفض ويتوقع "صفقة" بعد الانتخابات النصفية

وقال ، في كلمة له خلال أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "مستقبل مشرق جداً واقتصادها موضع حسد العالم"، مضيفاً أن " تمد العالم بالوقود، وأمريكا تنهض وقوتها تتعاظم".وفي الشأن الإيراني، اتهم ترامب بأنها " الأول للإرهاب في العالم"، داعياً قيادتها إلى إبرام صفقة مع ، ومشيراً إلى أن "تواصل الرفض".وأضاف أن إيران "كانت المتنمرة في الشرق الأوسط لكنها لم تعد كذلك"، وقال إن الولايات المتحدة "محَت خلال ضربات جوية في عام 2025 منشآت نووية إيرانية".وأوضح ترامب أنه بعد منح إيران "كل الفرص" قرر التدخل لضمان عدم مواجهة الولايات المتحدة لما وصفه بـ"كابوس" في المستقبل، مبيناً أنه عرض على طهران تعاوناً اقتصادياً مقابل إنهاء "البرنامج النووي ودعم الإرهاب"، لكنها رفضت العرض.وتابع: "أعتقد أننا سنتوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية".وفي سياق متصل، دعا ترامب، جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في "إنفاذ الحصار الاقتصادي على إيران"، فيما قال إن رافقت أكثر من مليار برميل من النفط عبر .وأشار إلى أن "المزيد من النفط يتدفق الآن عبر مضيق هرمز"، مضيفاً أن التضخم في إيران "تخطى 300%".