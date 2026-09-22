الداخلية ترد على نائب بشأن آلية إجراءات القبول والتطوع

ردت ، الثلاثاء، على تصريح نائب بشأن آلية إجراءات والتطوع في الكليات والمعاهد.

وجاء في بيان للوزارة، "تابعت تصريح النائب وعد القدو حول آلية إجراءات والتطوع في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية ، وتأكيداً على الحرص لتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة، تودّ وزارة الداخلية أن تبين التزامها المطلق بالثوابت الدستورية والقوانين النافذة، وقد راعت الوزارة بدقة متناهية مبدأ التنوع الوطني وضمان تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي الأصيلة ولا سيما أبناء (المكون المسيحي، والشبك، والإيزيديين، والصابئة المندائيين، والكرد الفيليين) من خلال تطبيق النسب المخصصة لهم وفق التعليمات والضوابط النافذة، لتحقيق التوازن الوظيفي والمجتمعي في مختلف المحافظات والمناطق".

وأضاف البيان أن "مديرية إدارة التطوع تعتمد في جميع إجراءاتها على آليات إلكترونية وضوابط مهنية قائمة على الكفاءة، واللياقة، واستيفاء الشروط القانونية، بعيداً عن أي إجحاف أو انتقائية، وبما يضمن حماية حقوق جميع المتقدمين على حد سواء".

ولفت البيان الى أنه "انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخاً للشفافية المطلقة، تدعو وزارة الداخلية الموقر إلى إرسال لجنة برلمانية لتقصي الحقائق من البرلمان الموقر او من اي جهة يراها مناسبة لهذا الغرض، للوقوف ميدانياً وعن كثب على سير العمل في مديرية إدارة التطوع".

وتابع أن "وزارة الداخلية، وعلى رأس قيادتها المهنية الوكيل الأقدم، على أتم الاستعداد لوضع كل البيانات، والإحصائيات، وقوائم المتقدمين والمقبولين أمام للتحقق من مدى مطابقتها للنسب والقوانين النافذة".