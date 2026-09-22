ترامب يكشف عن اجتماع بين مسؤول أمريكي والوفد الإيراني في نيويورك

كشف الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن اجتماع بين مسؤول أمريكي والوفد الإيراني المشارك في اجتماعات بمدينة .





وأضاف "الاجتماع الذي عقده مسؤول أمريكي مع الجانب الإيراني كان مثمرا للغاية"، مردفا "من مصلحة التوصل لاتفاق".



وتابع ترامب "كوشنر وويتكوف كانا حاضرين في الاجتماع مع الإيرانيين"، معربا عن اعتقاده أنه سيتم التوصل إلى تسوية مع إيران. وقال في كلمة له، "مسؤول أمريكي عقد اجتماعا مع الوفد الإيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا".وأضاف "الاجتماع الذي عقده مسؤول أمريكي مع الجانب الإيراني كان مثمرا للغاية"، مردفا "من مصلحة التوصل لاتفاق".وتابع ترامب "كوشنر وويتكوف كانا حاضرين في الاجتماع مع الإيرانيين"، معربا عن اعتقاده أنه سيتم التوصل إلى تسوية مع إيران.

وكان مسؤول إيراني كبير قد قال وفق وكالة رويترز، في وقت سابق الثلاثاء، إن تستطيع إعادة فتح خلال سبعة أيام، إذا خففت الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.







