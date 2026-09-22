أول تعليق إيراني على الاجتماع مع الأمريكيين في نيويورك

وقال التلفزيون الإيراني عن مصدر، "لقاء جمع عراقجي مع ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".وكان الرئيس الأمريكي كشف، الثلاثاء، عن اجتماع بين مسؤول أمريكي والوفد الإيراني المشارك في اجتماعات .وقال في كلمة له، "مسؤول أمريكي عقد اجتماعا مع الوفد الإيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا"، مضيفا "الاجتماع الذي عقده مسؤول أمريكي مع الجانب الإيراني كان مثمرا للغاية، ومن مصلحة التوصل لاتفاق".