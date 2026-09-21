مقتل شرطي إيراني بهجوم مسلح في سيستان وبلوشستان

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الاثنين، مقتل أحد عناصرها إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة، إن العنصر قتل أثناء تأدية مهامه، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات البحث لتحديد هوية منفذي الهجوم واعتقالهم، مشيرة إلى أن تفاصيل إضافية ستعلن لاحقاً.



وتأتي الحادثة في ظل تكرار الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في المحافظة خلال الفترة الماضية.