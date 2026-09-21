منشور قد يكلفك 10 سنوات سجناً.. الاعلام الامني تصدر تحذيراً هاماً

وقال رئيس الخلية، الفريق ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المادة 202 من قانون العقوبات العراقي تنص على السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو الحبس بحق من يهين الشعب العراقي أو فئة من سكان بإحدى الطرق العلنية".وأوضح معن أن "المادة 200/ثانياً تعاقب أيضاً من يروّج للنعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرض على النزاع والكراهية بين الطوائف والأجناس، تصل إلى السجن سبع سنوات، مشيراً إلى أن هذه النصوص يمكن أن تنطبق على المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وكشف معن عن "قرب إطلاق منصة للتبليغ عن المنشورات المتعلقة بالخطاب الطائفي، مبيناً أن الوزارة تمتلك كوادر أمنية وفنية وسيبرانية لفرز وتحليل المحتوى، بالتعاون مع المخابرات والأمن الوطني، مع التأكيد أن المحكمة المختصة هي التي تحدد المادة القانونية المنطبقة على كل حالة".