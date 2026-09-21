الجنائية الدولية: لا تراجع عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

وصرحت القائمة بأعمال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، بأن مكتبها لم يتخذ أي خطوة لإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف ، وذلك رغم العقوبات والضغوط الأمريكية المتصاعدة.وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر دبلوماسية أن حذرت هولندا من فرض عقوبات مدمرة وواسعة النطاق على المحكمة، مطالبة بالانسحاب من عضويتها.وأشار مصدران للوكالة إلى أن الممثلين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الهولنديين بأن هذه العقوبات قد تُعلن اليوم 21 ايلول.وعلى إثر ذلك، تستعد هولندا لمواجهة التداعيات الخطيرة المحتملة على عمل المحكمة الواقعة في لاهاي.وتبحث أمستردام عن سبل بديلة لضمان نفقات المحكمة مثل صرف رواتب موظفيها دون انقطاع، وتحويل الأموال إلى الشهود المشمولين بحمايتها، فضلا عن تأمين مركز الاحتجاز التابع لها.ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة "وول " نقلا عن مسؤولين أمريكيين ووثائق رسمية أن تحضر لفرض عقوبات واسعة على المحكمة. وأوضحت أن هذه القيود ستطال معظم المعاملات المالية، مما قد يشل عمل المحكمة عبر منع التعاملات بالدولار وعزلها عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.يشار إلى أن الحالية فرضت عقوبات على في مناسبات عدة، حيث وقع في السادس من شباط عام 2025 أمرا تنفيذيا يقضي بفرض قيود على مسؤوليها.وتتهم واشنطن المحكمة باتباع إجراءات غير مشروعة بحقها وبحق حلفائها وعلى رأسهم .