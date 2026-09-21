الخطوط الجوية الإيرانية تتحدى القرار الامريكي: رحلاتنا مستمرة الى النجف

وقالت في بيان مقتضب تابعته ، ان "رحلاتنا من ومشهد وأصفهان إلى مستمرة وفق البرنامج المقرر".وجاء ذلك بعدما اعلن الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل حول العالم اعتباراً من 23 أيلول الجاري، على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران.وأوضح بيسنت، في تصريحات لقناة "سي إن بي سي"، أن لا تستطيع تحديد مدة الصراع في ، لكنه أكد أن شركات الطيران الإيرانية ستواجه قيوداً تمنعها من مواصلة نشاطها.وأضاف أن الطائرات الإيرانية لن تتمكن من الحصول على الوقود أو خدمات الهبوط أو بيع التذاكر، محذراً من أن الجهات التي تقدم هذه الخدمات قد تتعرض للاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.وأشار بيسنت إلى أن المسؤولين الصينيين "منخرطون بشكل كبير" في حملة الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران، مؤكداً أن تجري محادثات مع السلطات المالية الصينية بشأن الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.