شقيق الأميرة ديانا يكشف تعرض أخته للتحرش الجنسي من رجل أعمال مصري

وقال في كتابه "سوان سونغ: ديانا، ماي سيستر" (أغنية البجعة: ديانا.. أختي)، المقرر نشره غدا الثلاثاء، إن شقيقته الأميرة ديانا أخبرته، في بداية علاقتها بدودي وهي تشعر بـ"الاشمئزاز"، إن "اقترب منها ووضع يده على مؤخرتها وضغط عليها، قائلا بنبرة شهوانية وموحية: في ، يكون لوالد الزوج الحق في المحاولة أولا".وأضاف سبنسر في مذكراته التي ينشرها ضمن الكتاب أن شقيقته الأميرة "ضحكت وهي تروي بشاعة ما حدث، لكن الواقعة نبهتها إلى حقيقة شخصية والد دودي".وتأتي هذه الادعاءات الجديدة بعدما اتهمت مئات النساء الفايد، الذي امتلك متجر "هارودز" بين عامي 1985 و2010، بالاعتداء عليهن جنسيا، وذلك بعد عرض وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 2024 تضمن اتهامات مفصلة ضده. وكان الفايد قد توفي قبل ذلك بعام.وتجاوز عدد الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك الجنسي ضد الفايد 400 ادعاء. ودعي آندي بيرنهام إلى دعم حملة الضحايا المزعومات لتحقيق العدالة، التي تقودها حملة "العدالة للناجيات من الفايد وهارودز".وكان محمد الفايد، الملياردير في قطاع تجارة التجزئة، قد دعا الأميرة ديانا لقضاء في يوليو 1997، حيث بدأت ديانا علاقتها بدودي، حيث توفيا معا في 31 أغسطس من نفس العام، في حادث سير مروع في العاصمة الفرنسية .