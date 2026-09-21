طهران تدعو واشنطن الى التحرر من قيود "اللوبي الإسرائيلي"

جاء ذلك ردا على مقال نشرته صحيفة " هيوم"، مشيرا إلى أن "الصحيفة التي تملكها أديلسون، المتحدثة باسم هذا اللوبي".وشدد على أن "السياسة الأمريكية يجب أن تكون بحيث تدفع ثمن أي إهانة أو عدوان ضد إسرائيل"، مضيفا: "لقد حان الوقت لواشنطن أن تتحرر من هذه القيود".وتطرق وزير الخارجية مؤخرا إلى "خداع نتنياهو ووسوسته لترامب في جر أمريكا إلى الحرب مع "، وقال: "عندما يتحدث نتنياهو بالعبرية، يقول بفخر إنه خدع الحكومة الأمريكية وقادها إلى الحرب مع إيران نيابة عن إسرائيل. ويتحدث علنا، باستهزاء وسخرية، عن كيفية تأثيره على الفكر والسياسة الأمريكية من خلال آلاف الساعات من الظهور الإعلامي على شبكات التلفزيون الأمريكية".وأضاف: "لكن عندما يتحدث ، يُشيد بقدرات الرئيس الأمريكي القيادية".وفي هذا السياق، وصف عراقجي الإسرائيلي بـ" "، في تصعيد جديد للخطاب الإيراني ضد إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية الحرب المستمرة منذ فبراير الماضي.وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيستأنف عملا عسكريا واسع النطاق يمحو إيران أو يسلك مسارا آخر لإنهاء النزاع.كما تأتي في ظل استمرار الحملة الاقتصادية الأمريكية على عبر "عملية الإقصاء الاقتصادي"، والهجمات المتبادلة في .