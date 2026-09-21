ترامب يحذر من استخدام الديمقراطيين ممارسة "الفيلبستر": ستؤدي لنهاية أمريكا

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إذا لم يقضِ الجمهوريون في على المماطلة السياسية، فسيفعل ذلك الديمقراطيون الأغبياء، وأنا، رغم إنجازات حزبنا، سأكون آخر رئيس جمهوري!.. لن يتمكن الجمهوريون أبدا من الفوز في الانتخابات مرة أخرى. وبعبارة أخرى، ستكون هذه نهاية أمريكا!".وبحسب كلام ترامب، إذا ألغى الديمقراطيون ممارسة المماطلة السياسية، فقد "يحصلون على السيطرة على النظام الانتخابي في جميع أنحاء ".ووفقا لقاعدة المماطلة السياسية المعروفة باسم "الفيلبستر"، يمكن إعاقة أي مبادرة تشريعية إذا لم تحصل على 60 صوتا من أصل 100 في التصويت الأولي.وستُجرى انتخابات في المقبل، ووفقا لتوقعات المحللين، يخاطر الجمهوريون بخسارة سيطرتهم على لصالح الديمقراطيين، ويربط الخبراء الخسارة المحتملة للأغلبية في المجلس بانخفاض تقييمات الإدارة بالحملة العسكرية ضد ، وكذلك بارتفاع الأسعار.