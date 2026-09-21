السلطات الإيرانية تتسلم 159 مداناً من العراق

وقال : "في المرحلة العاشرة من تبادل المدانين بإيران والعراق، تم تسليم 159 مدانا إيرانيا إلى البلاد على الحدود الدولية في معبر الشلامجة"، بحسب ما نقلت وكالة "إسنا".وأضاف: "في هذه المرحلة، عاد 159 من المدانين الإيرانيين الذين عانوا من أحكام سجن طويلة في السجون العراقية بتهمة نقل وتخزين إلى البلاد".وتابع: "تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون الفعال من قبل مجموعة عمل نقل المدانين التابعة لوزارة العدل، والمدعي العام لمركز المحافظة والمديرية العامة لسجون على الحدود الدولية، وتم الانتهاء من عملية النقل بنجاح بالتعاون مع الجانب العراقي خلال ثلاث إلى أربع ساعات".ولفت باوي الى أن "عدد الاعتقالات لمواطنينا في بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات أمر مقلق، وهذه القضية، بالإضافة إلى الإضرار بالعلاقات بين البلدين، خلقت مشاكل قضائية للمدانين وعائلاتهم".وأشار نائب رئيس قضاة خوزستان إلى أن العراق يفرض عقوبات مشددة على حمل أي مخدرات، حتى كميات صغيرة من المواد التقليدية مثل الأفيون أو المخدرات الخاصة.وختم باوي قائلا: "تم نقل المذنبين إلى سجون البلاد لإجراء الإجراءات القانونية والتعديلات بناء على القانون المحلي، وسيتم التحقيق في قضيتهم في محاكم بلادنا".