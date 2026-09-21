ما الذي تريده أمريكا من اليمن والحوثيين.. السعودية ضمن الحديث

وقال الحوثي بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 21 سبتمبر: "الوصاية قبل ثورة 21 سبتمبر عملت على التدخل في كل شؤون البلاد وكان السفراء حينها يتدخلون في كل المجالات في الدولة".وأضاف: " الشعبية أعادت للشعب اعتباره وحافظت على عزة الشعب الإيمانية، وليست ثورة بدفع خارجي من أي طرف في هذا العالم"، مشيرا إلى أن "الأعداء اتجهوا بالعمل ضد شعبنا واتخذوا موقفا عدائيا بالرغم من أن شعبنا كان متمسكا بحقوقه المعترف بها لأي شعب في العالم".وأوضح الحوثي: "لطالما بقي الهدف الأمريكي هو السيطرة على شعبنا وأن تكون بلادنا قواعد عسكرية له فستبقى المشكلة معهم ومع أدواتهم".وأضاف قائلا: "السعودي بدفع وإشراف ومشاركة الأمريكي والبريطاني والصهيوني اتجه لتنفيذ عدوان شامل على شعبنا بغير حق".وأكد الحوثي أنه "في مرحلة خفض التصعيد كان هناك فرصة للسعودي لمراجعة حساباته وأن يدرك أنه من غير الممكن أن يتمكن من هذا الشعب وإخضاعه من جديد للأعداء".تصعيد في جبهات .. تدمير مركبات حوثية في لحج وغارات على الجوفوختم الحوثي بالتأكيد على أن الظروف المعيشية للشعب اليمني وصلت إلى "مستوى كارثي بسبب الحصار السعودي المستمر".