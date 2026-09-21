لماذا كرر ترامب اسم بايدن 900 مرة؟

وجعل بايدن هدفه السياسي بمعدل 3 مرات يوميا عبر الخطابات والتعليقات والمنشورات على منصة "تروث سوشال"، محملا إياه مسؤولية مشكلات تتراوح بين ⁠التضخم والهجرة ونقص الذخائر، حتى مع انسحاب الرئيس الديمقراطي السابق (83 عاما) من الحياة العامة إلى حد بعيد في ظل معاناته مع في المرحلة الرابعة.ويعكس هذا الأسلوب محاولات ترامب لإبقاء تركيز الأميركيين منصبا على الإخفاقات المتصورة للإدارة السابقة وليس مخاوف الناخبين حيال الأوضاع في عهده، وذلك قبل 6 أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني.وقال ترامب (80 عاما) لأنصار الحزب الجمهوري في مؤتمر انتخابي في دالاس قبل نحو أسبوعين، إن الديمقراطيين "قدموا لكم الكوارث والفوضى والموت لأربع سنوات في عهد النعسان".وقال المحلل الجمهوري ريان : "يحتاج ترامب دائما إلى خصم، ومن الأفضل أن يكون شخصا منفردا وليس حزبا. فعل ذلك طوال فترة ولايته. ويمكنه استخدام ذلك لمحاولة صرف الانتباه عن أي مشكلات يواجهها حاليا".وأحصت مراجعة "رويترز" المرات التي ذكر فيها ترامب بايدن منذ يناير، عندما بدأت ملامح انتخابات 2026 تتضح.وتؤكد النتائج سعي ترامب لإبقاء الأنظار متجهة نحو بايدن وسط تراجع شعبيته واستمرار الحرب مع وارتفاع تكاليف المعيشة ارتفاعا ملحوظا.وجدت مراجعة "رويترز" أن ترامب ذكر اسم بايدن 890 مرة على الأقل منذ أول يناير، وذلك خلال ما يقرب من 200 فعالية ومقابلة ‌ونحو 190 منشورا على "تروث سوشال" هذا العام.وزج باسم بايدن 210 مرات على الأقل في أحاديث تتعلق بالاقتصاد، و168 مرة بالهجرة، و138 بالسياسة الخارجية وقضايا ، وألقى باللوم عليه أيضا في مجموعة من القضايا الداخلية الأخرى.وانتقد ترامب بايدن في مناسبات متنوعة، بدءا من العرض الأول لفيلم السيدة الأولى ، مرورا بإفطار الصلاة الوطني، وصولا إلى ‌فعالية تقليدية يوم عيد القيامة في الجنوبية للبيت الأبيض.وخلال اجتماع (ناتو) في في يوليو الماضي، سجل رقما قياسيا في عدد المرات التي أتى فيها على ذكر بايدن خلال يوم واحد وبلغ 16 مرة.وحمّل بايدن مسؤولية نقص الذخائر العسكرية وارتفاع كلفة السكن والإضرار بسمعة صناعة الصلب.ويلقي الرؤساء في كثير من الأحيان باللائمة على أسلافهم في بعض المشكلات، مثلما فعل بايدن مع ترامب، لكن إصرار ترامب على ذكر بايدن بعد مرور 20 شهرا من توليه فترته الرئاسية الثانية أمر استثنائي من حيث استمراره وتكراره.وقالت المتحدثة باسم أوليفيا ويلز، دفاعا عن ذكر ترامب المتكرر لسلفه: "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأميركي، ويقضي الرئيس ترامب كل يوم في إزالة التي تسبب فيها وجعل أقوى من أي وقت مضى".لكن هايز المسؤولة البارزة السابقة في البيت الأبيض خلال عهد بايدن، هاجمت ما وصفته بأنه "هوس" ترامب.وقالت، مشيرة إلى فوز بايدن بانتخابات ‌2020 التي يدعي ترامب أنها زورت: "تكرار اسمه 900 مرة في أقل من عام ليس إدارة للحكم وإنما ‌هوس. هزمه بايدن مرة واحدة وما زال ترامب غير قادر على تجاوز الأمر. ⁠إنه يصب تركيزه على إعادة فتح ملف انتخابات 2020 بدلا من خفض أسعار الوقود والمواد الغذائية للشعب الأميركي".