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مسؤول أممي يحذر من "المجاعة" في اليمن

دوليات

2026-09-21 | 18:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مسؤول أممي يحذر من &quot;المجاعة&quot; في اليمن
المصدر:
وكالات
69 شوهد

أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، عن القلق البالغ إزاء الوضع في اليمن.

وقال فليتشر، إن الاحتياجات الإنسانية هناك تتزايد بسرعة، مضيفاً: "نخشى من ارتفاع مستويات الجوع".
 
كما أردف: "نقترب من المجاعة في اليمن".

يذكر أنه منذ تموز الماضي، تصاعد القتال بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فيما اندفع الحوثيون على طول ساحل البحر الأحمر في البلاد قبل أكثر من أسبوع، واستولت على مدينة المخا الساحلية الرئيسية وجزر في مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
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