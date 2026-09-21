مسؤول أممي يحذر من "المجاعة" في اليمن

وقال فليتشر، إن الاحتياجات الإنسانية هناك تتزايد بسرعة، مضيفاً: "نخشى من ارتفاع مستويات الجوع".

كما أردف: "نقترب من المجاعة في ".يذكر أنه منذ تموز الماضي، تصاعد القتال بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فيما اندفع الحوثيون على طول ساحل البحر الأحمر في البلاد قبل أكثر من أسبوع، واستولت على مدينة المخا الساحلية الرئيسية وجزر في عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.