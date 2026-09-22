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تراجع شعبية ترامب لأدنى مستوى
دوليات
2026-09-22 | 01:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
252 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أظهر استطلاع أجرته "رويترز إبسوس" انخفاض نسبة تأييد
الرئيس دونالد ترامب
إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية بسبب تزايد الاستياء من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكشف الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام وانتهى يوم الأحد أن 73% من الجمهوريين وافقوا على أداء
ترامب
في منصبه، بانخفاض عن 82 % التي سجلها استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" قبل أسبوع، وبلغت نسبة التأييد الإجمالية له 35% في ذلك الأسبوع.
وعاد ترامب إلى
البيت الأبيض
في يناير 2025 على أساس وعود بكبح التضخم وإنهاء الحروب الخارجية، وبلغت شعبيته 47% في استطلاع أجرته " رويترز/إبسوس" في الساعات التي تلت أداءه اليمين لأول مرة.
وأيد 17% فقط من المشاركين في الاستطلاع الجديد طريقة تعامله مع تكاليف المعيشة، وهي أهم قضية يقول الأمريكيون إنها ستحدد كيفية تصويتهم في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الثالث من
نوفمبر
، عندما يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم الضئيلة في
الكونغرس
.
وتزايدت مستويات عدم الرضا بين الجمهوريين بشأن هذا الموضوع منذ أن شن ترامب الحرب على
إيران
في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل. والآن، ولأول مرة، يتجاوز عدد الجمهوريين الذين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع تكاليف المعيشة عدد من يثنون عليه، بنسبة 51% مقابل 44%.
وأجري استطلاع "رويترز إبسوس" عبر الإنترنت وجمع 1277 إجابة من بالغين أمريكيين من أنحاء
الولايات المتحدة
، وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ثلاث نقاط مئوية.
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