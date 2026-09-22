تراجع شعبية ترامب لأدنى مستوى

وكشف الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام وانتهى يوم الأحد أن 73% من الجمهوريين وافقوا على أداء في منصبه، بانخفاض عن ⁠82 % التي سجلها استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" قبل أسبوع، وبلغت نسبة التأييد الإجمالية له 35% في ذلك الأسبوع.وعاد ترامب إلى في يناير 2025 على أساس وعود بكبح التضخم وإنهاء الحروب الخارجية، وبلغت شعبيته 47% في استطلاع أجرته " رويترز/إبسوس" في الساعات التي تلت أداءه اليمين لأول مرة.وأيد 17% فقط من المشاركين في الاستطلاع الجديد طريقة تعامله مع تكاليف المعيشة، وهي ‌أهم ⁠قضية يقول الأمريكيون إنها ستحدد كيفية تصويتهم في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الثالث من ، عندما يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم الضئيلة في .وتزايدت مستويات عدم الرضا بين الجمهوريين بشأن هذا ⁠الموضوع منذ أن شن ترامب الحرب على في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل. والآن، ولأول مرة، يتجاوز ⁠عدد الجمهوريين الذين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع تكاليف المعيشة عدد من يثنون عليه، بنسبة 51% مقابل 44%.وأجري استطلاع "رويترز إبسوس" عبر الإنترنت وجمع 1277 إجابة من بالغين أمريكيين من أنحاء ، وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ثلاث نقاط مئوية.