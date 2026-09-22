الكشف عن مقترح إيراني ارسل الى واشنطن بشأن فتح مضيق هرمز

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله ان "الوفد الإيراني في لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع "، مبينا انه "يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع عبر وسطاء في نيويورك".وأضاف ان " عرضت فتح خلال 7 أيام إذا خففت الضغط العسكري ورفعت الحصار"، موضحا انه "تم تسليم مقترحنا الجديد للولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 أيلول".