شركة الطيران الإيرانية: رحلاتنا الخارجية مستمرة بضمنها إلى العراق

وقالت الشركة في بيان مقتضب تابعته ، ان "رحلاتها الخارجية مستمرة"، مشيرة الى انها "لم تتلق أي بلاغ من أو أذربيجان أو بتعليق الرحلات إلى إسطنبول وباكو والنجف".فيما اكدت انه "لم یتم إلغاء أي رحلات خارجية لشركات الطيران الإيرانية حتى الآن".