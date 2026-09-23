الشرع لترامب: امنح نيوجيرسي لإسرائيل كونك تمتلكها أما الجولان فلها أصحابها

وقال الشرع في ندوة حوارية على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الرئيس رجل وقف مع ودعمها وأصدر قرارا تاريخيا برفع العقوبات عن سوريا".وأضاف: "أنا أحترمه جدا وتجمعني معه علاقة خاصة جدا".وتابع: "كنت أمازحه في يوم من الأيام عندما زرته في ، عندما ذكر قضية اعترافه بالجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، إن كنت حريصا أن تعطي أرضا ما".واستطرد قائلا: "نيوجيرسي أعتقد للديموقراطيين ولا ينتخبون الرئيس ترامب، فلذلك جيد أن أعطيهم إياها".وأشار إلى أن "ترامب يملك نيوجيرسي، أما الجولان فلا يملكها، يغض النظر عن هذا المزاح، الجولان لها أهلها ولا يحق لأحد لا رئيس سوري ولا رئيس أمريكي أن يتنازل عنها للآخر".وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، وهو القرار الذي رفضته واعتبرته لاغيا وباطلا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497، في حين تعامل جميع دول العالم باستثناء واشنطن وبوغوتا، مع الجولان بوصفها أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.